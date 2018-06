Autobahn ist gesperrt

Mehrere Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der A 81 bei Rottweil verletzt worden. An der Massenkarambolage sind ersten Informationen zufolge minstestens drei Fahrzeuge beteiligt. Wie schwer die Personen verletzt sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Allerdings hat sich in Fahrtrichtung Stuttgart ein kilometerlanger Rückstau gebildet, da die Autobahn in dieser Richtung aktuell voll gesperrt ist. Der Verkehr wird umgeleitet, die Unfallaufnahme läuft. (sbo)