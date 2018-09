In der Sallancher Straße hat ein unbekannter Täter am Montag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr einen Audi A3 zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand ritzte der Unbekannte laut Polizei Striche in beide Türen der Beifahrerseite und den Radlauf. Der Wagen stand zur Tatzeit vor einer Apotheke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Spachingen unter Rufnummer 07424 / 9318 0 entgegen.