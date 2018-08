Ein Rollerfahrer hat sich am Donnerstagmittag bei einen Unfall mit einem Auto in der der Straße vor Tannen leicht verletzt. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin fuhr laut Polizei von einem Grundstück in die Straße ein und übersah den Rollerfahrer. Der 25 Jahre alte Fahrer kam bei der Kollision zu Fall, Gesamtschaden: 1800 Euro.