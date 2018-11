Ein 74-jähriger Autofahrer hat am Dienstag um 10 Uhr beim Einfahren in den Ochsen-Kreisel in der Hauptstraße einen 77-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß stürzte der Biker und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Am Wagen entstand ein Sachschaden von 500 Euro.