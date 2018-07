Auto fährt gegen Lkw – 52-Jährige verletzt

Am Dienstagmorgen ist eine 52-jährige Autofahrerin auf der L434 zwischen Schömberg und Wellendingen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit ihrem Wagen gegen einen Laster gefahren. Dabei hat sie sich leicht verletzt.

Gegen 7.15 Uhr fuhr die 52-Jährige laut Polizei mit ihrem Mazda auf der Landstraße in Richtung Schömberg. Auf Höhe des Weiherhofs kam sie, von der Sonne geblendet, auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto wurde zurückgeschleudert und stieß gegen einen bereits stehenden Fiat. Bei dem Unfall wurde die Mazdafahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18 000 Euro.

Der Laster und die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Aus dem Lastwagentank liefen etwa 600 Liter Diesel aus. Da umliegendes Erdreich betroffen war, musste eine Schicht abgetragen werden. Kurzzeitig brannte es sogar. Der Fiatmotor hatte Feuer gefangen. Die Flammen erstickten aber von selbst. Zeitweise war die L 434 gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr Schömberg und der Schömberger Bauhof im Einsatz.