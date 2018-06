Auto fährt auf Radweg Schild um

Wie die Polizei berichtet hat in Böttingen in der Nacht zum Montag ein unbekannter Autofahrer auf dem Radweg parallel zur Gosheimer Straße ein Verkehrsschild umgefahren und beschädigte einen Weidezaun. Wieso das Auto den Radweg kurz vor Ortseingang Böttingen benutzte und warum er von diesem abkam, sei bislang nicht bekannt, so die Polizei. Das Verkehrsschild wurde durch einen Zusammenstoß samt Verankerung aus dem Boden gerissen. Der Schaden am Zaun und dem Schild beläuft sich auf 300 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter 07424/ 93 18 0 um Hinweise. (pz)