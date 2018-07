Auto erfasst Zehnjährige frontal

Ein Mercedes-Fahrer hat beim Herausfahren aus einem Firmengelände in der Hauptstraße von Denkingen eine zehnjährige Radfahrerin erfasst und zum Stürzen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 52-jährige Autofahrer am Freitag gegen 12 Uhr langsam vom Firmengelände auf die Hauptstraße. Trotz aller Vorsicht übersah er eine von rechts kommende Radfahrerin und erfasste sie frontal. Das zehnjährige Mädchen stürzte, verletzte sich, wie es die Polizei in ihrem Bericht ausführt, aber nur leicht. Eine Erstversorgung war nicht nötig. Es entstand nur geringer Sachschaden.