Auto erfasst in Kreisverkehr Radfahrer

Leichte Verletzungen am Bein hat ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Mittwoch gegen 6.45 Uhr am Kreisverkehr Hauptstraße / Obere Bahnhofstraße ereignete. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Hauptstraße laut Polizei in Richtung Balgheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt des bereits im Kreisel fahrenden Radlers, weshalb es zur Kollision kam. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt 1000 Euro.