Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer ist am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Denkingen und Frittlingen einem Fuchs ausgewichen und ist anschließend von der Straße abgekommen, berichtet die Polizei. Der 22-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen und verlor hierbei die Kontrolle über den Wagen. Der BMW schleuderte zunächst in das unbefestigte Bankett und überschlug sich in der Folge. Der 22-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.