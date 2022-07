Ausweichmanöver verursacht Sachschaden

In der Gartenstraße in Spaichingen ist es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden ist. Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Danziger Straße in Richtung Gartenstraße. Im Kreuzungsbereich der Danziger Straße und der Gartenstraße wollte der 53-Jährige einem Auto ausweichen, welches von der Gartenstraße in die Danziger Straße einbog. Hierbei streifte der Mercedes-Fahrer einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Seat Ibiza. Es blieb beim Blechschaden, den die Polizei am Mercedes auf eine Höhe von 8 000 Euro und am Seat auf rund 2 000 Euro beziffert.