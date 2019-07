Ausstellung gegen Missbrauch

Eine interaktive Ausstellung des Vereins Phoenix, der Anlaufstelle gegen sexuellen Missbrauch, ist jetzt auch in Spaichingen. Sie läuft von Donnerstag, 11. Juli, bis Freitag, 19. Juli. Es beteiligen sich an dem in Spaichingen in Zusammenarbeit Phönix Tuttlingen, die Schulsozialarbeiter, das Stadtjugendreferat und der Kinderschutzbund Spaichingen. Die Ausstellung richtet sich an die Schiller-, Rupert-Mayer-, Baldenberg-, Realschule und das Gymnasium.

Es wird aber auch einen Termin für die Öffentlichkeit beziehungsweise Eltern geben: Dienstag, 16. Juli, von 17 Uhr bis 19 Uhr.

In dieser Ausstellung, die auch in andere Gemeinden geholt werden kann, geht es darum, ganz lebensnah Kinder zu bestärken, auf ihre Kräfte, ihr Bauchgefühl und ihr Selbstbewusstsein, auch „Nein!“ sagen zu können, zu vertrauen. Das geht an verschiedenen Mitmachstationen und auch über direkte Information. Kontakt zum Spaichinger Kinderschutzbund über alfons.liebermann@web.de