Ausstellung 100 Jahre Schneeschuhverein startet Samstag

Spaichingen (pm) - Im Jahr 1919 ist der Spaichinger Schneeschuhverein gegründet worden. Das Jubiläum soll neben vielen anderen Aktivitäten mit einer großen Ausstellung über den Verein, seine Geschichte und seine Aktivitäten gefeiert werden.

Die Geschichte des Vereins ist auch ein Spiegel der Geschichte des Skisports und so gibt es neben zahlreichen Fotos auch historische Skier und Skibekleidung zu sehen. Erinnert wird an die Erfolge herausragender Spaichinger Sportler und natürlich auch an die ehemalige Skischanze und die zahlreichen Wettkämpfe am Zundelberg. Eine „Eishöhle“ hält vor allem für Kinder Überraschendes bereit. Die Ausstellung wird am Samstag, 10. November um 17 Uhr eröffnet. Anschließend ist die Ausstellung bis 3. März 2019 immer sonntags von 14-17 Uhr zu sehen.