Am Sonntag, 22. Juli, werden alle Mitarbeiter der Sommerfreizeiten des Evangelischen Bezirksjugendwerks Tuttlingen im Rahmen eines Gottesdiensts ausgesendet. Beginn ist um 10 Uhr in der Stephanuskirche in Hausen ob Verena. Die Predigt hält Pfarrer Matthias Figel.

Die musikalische Begleitung übernimmt laut Pressemitteilung eine kleine Band unter der Leitung von Ruben und Hanna Wieland (Trossingen), und auch die Verantwortlichen der Bezirksjugendarbeit aus dem Bezirksarbeitskreis (BAK) sind mit dabei.

Eingeladen sind alle Mitarbeitende der Sommerfreizeiten 2018, Freunde des Evangelischen Bezirksjugendwerks und Menschen aus den Ortsgemeinden, die ihre Mitarbeiter unterstützen möchten.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Ständerling und auch die Möglichkeit zum Grillen im Pfarrgarten. Das Grillgut bringt jeder selber mit. Für Getränke ist gesorgt. Für jeden Mitarbeitenden werden Freizeitpaten gesucht.

Das Evangelische Bezirksjugendwerk bietet in diesem Sommer drei Freizeiten an: Jungschar-Camp in Irndorf vom 4. bis 13. August für Kinder von neun bis 13 Jahren, „Abenteuer Schweden“ vom 16. bis 28. August für junge Erwachsene von 16 bis 21 Jahren und ein Beach-Camp auf Korsika (Hauptveranstalter EJW-Land) vom 22. bis 31. August für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren. Bei allen drei Freizeiten gibt es noch freie Plätze.

Auch in diesem Jahr findet das „move&meet“ mit Beachvolleyballturnier schon vor den Sommerferien statt: Ab 13 Uhr beginnt es am 22. Juli am Nachmittag bei schönem Wetter im Pfarrgarten in Hausen ob Verena. Gespielt wird auf dem Sandplatz im Pfarrgarten. Der Sand wurde von der Kirchengemeinde für diesen Sommer grunderneuert und lädt wieder zum Beachen ein. Es gibt auch weitere Sport- und Spielangebote wie Indiaca, Cross-Boule, Kubb und andere.

Für Essen und Getränke ist gesorgt. Ende wird nach dem Beachvolleyballturnier-Endspiel und der Siegerehrung gegen 18.30 Uhr sein. Teams können sich bis Dienstag, 17. Juli, anmelden.