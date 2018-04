Ausschuss des Skiclubs bekommt teilweise ein neues Gesicht

Im Ausschuss des Skiclubs Mahlstetten gibt es Veränderungen. Edeltraud Schutzbach, die dem Gremium 16 Jahre angehörte und Tina Schutzbach, die erst Sportwart alpin, dann Pressewart und die vergangenen sechs Jahre zweite Vorsitzende war, stellten sich bei der Generalversammlung nicht mehr zur Wahl. Jana Lenz ist nun 2. Vorstand und neu im Ausschuss sind Timo Weber und Nico Specker.

Vor den Wahlen ehrte Tina Schutzbach langjährige Mitglieder: für 40 Jahre Markus Aicher, Michael Sauter und Egon Schutzbach; für 50 Jahre wurden Wittich Villing, Franz Schutzbach, Karl-Hans Drössel, Maria Lang und Blandina Grathwohl geehrt.

Der Vorsitzende Fabian Specker begrüßte zahlreiche Mitglieder in der Skihütte. „Ein langer und kalter Winter liegt hinter uns, aber trotz der niedrigen Temperaturen reichte der Schnee nur selten, um Ski zu fahren und Skikurse zu geben.“ Über das vergangene Vereinsjahr berichtete Schriftführer Karl-Heinz Lenz. Höhepunkt waren der Hüttenwirtabschluss in der Mehrzweckhalle, die Teilnahme am Narrentreffen, am Kinderferienprogramm und die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften in Damüls.

Einen zufriedenstellenden Kassenbericht konnte Freddy Aicher in Vertretung für Kassier Pascal Dilger vortragen. Die Prüfung ergab eine einwandfreie Kassenführung.

Die beiden Sportwarte alpin, Birgit Hipp und Karl-Heinz Lenz, konnten von sehr guten Ergebnissen ihrer Rennläufer berichten. Leider seien die Schneeverhältnisse am Aggenhauser Hang in diesem Winter nicht optimal gewesen, so dass in Damüls trainiert werden musste. Die Bezirksmeisterschaften des neuen Bezirks West Mitte März verliefen problemlos und eine Teilnehmerzahl von etwa 100 Läufern sei erfreulich gewesen. „Leider konnte keines der Kinderrennen im Kreis durchgeführt werden, was für die Nachwuchsförderung wichtig wäre.“

Die Saison auf der Hütte verlief zur vollen Zufriedenheit, so Hüttenwart Martin Schlecht; auch kam die neue Schneebar erstmals zum Einsatz. Es konnten drei Skikurse angeboten werden, die allerdings nicht an den geplanten Terminen stattfinden konnten, „diese wurden sehr gut angenommen“, so Skischulleiterin Jana Lenz. Zwei angehende Skilehrer befinden sich gerade in der Ausbildung; außerdem berichtete sie über die Fortbildung der Skilehrer in der Mahlstetter DSV-Skischule.

Bürgermeister Helmut Götz nahm die einstimmige Entlastung des Vorstands vor. Er bedankte sich seitens der Gemeinde für die Teilnahme am Kinderferienprogramm. Fabian Specker wies auf den Saison- und Hüttenwirtabschluss am 28. Mai hin.