Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft berät Haushalt 2020

Wie Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Spaichingen, in einem am Mittwoch vorliegenden Schreiben mitteilt, findet am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte „Engel“, Hauptstraße 104 in Spaichingen, eine Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der VG Spaichingen statt. Auf der Tagesordnung stehen der Rechnungsabschluss 2018, der Haushalt 2020 sowie der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der siebten Fortschreibung des Flächennutzungsplans im Bereich „Spaichinger Weg V“ in der Gemeinde Böttingen.