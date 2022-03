Ausschuss „Bewahrung der Schöpfung“ der katholischen Kirchengemeinde gibts seit 20 Jahren

Der katholische Kirchengemeinderat (KGR) hat vor etwa 20 Jahren, am 16. Januar 2002, einen neuen Sachausschuss mit dem Arbeitsschwerpunkt „Bewahrung der Schöpfung“ ins Leben gerufen. Am 16. Mai 2002 fand dann die konstituierende Sitzung statt.

Der Initiator Hermann Polzer wurde zum ersten Sprecher gewählt. Neben ihm sind noch bis heute die Gründungsmitglieder Thomas Blessing und Elisabeth Hurlebusch, die jetzt das Sprecherinnenamt innehat, dabei, so eine Mitteilung des Ausschusses.

Mit einer sehr rührigen Anfangsphase wurden viele Projekte angestoßen und einige auch verwirklicht. Seit 2002 gestaltet der Ausschuss die Erntedankgottesdienste in der Gemeinde. Der Dank für die Ernte und der Grundgedanke der Bewahrung der Schöpfung wurde mit unterschiedlichen Schwerpunkten so immer wieder neu erarbeitet. Ob Umweltleitlinien für die Gemeinde, ein Mülltrennungssystem im Edith-Stein-Haus, die Umsetzung der gesplitteten Abwasserberechnung für kirchliche Grundstücke, die PV-Anlage auf dem Gerätehaus der Hofener Kirche, die Zertifizierung und Revalidierung nach EMAS gehörten zu diesen Aktivitäten.

Der Ausschuss legte immer Wert darauf, nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit hochgekrempelten Ärmeln praktische und umsetzbare Impulse zu geben. So gab es über die Jahre auch Vorträge, Themenabende und Mitwirkung bei der Firmvorbereitung.

Als äußere Zeichen der Anerkennung erhielt der Ausschuss sowohl einen zweiten Platz beim Aesculap-Umweltpreis (2005) als auch feierliche Zertifizierungen für das Umweltmanagement der Kirchengemeinde.

In den letzten Jahren ist es ruhiger im Ausschuss geworden. Dies ist etwas paradox, weil das Thema Klimawandel und auch das Stichwort „Bewahrung der Schöpfung“ in der Mitte der Gesellschaft und in der Politik angekommen sind. Vielen ist klar, dass der Klimawandel das Jahrhundertthema ist und dass wir in einer Zeitenwende leben. Das Fenster für die Verhinderung der schlimmsten Klimaveränderungen mit all ihren globalen Folgen schließt sich rasant.

Der Ausschuss möchte weiterarbeiten. Neben den drei oben genannten Gründungsmitgliedern sind jetzt Gabi Fehrenbacher und Marianne Wissmann noch dazugekommen. „Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der ganzen Seelsorgeeinheit sind herzlich willkommen und können sich bei Elisabeth Hurlebusch oder im Pfarrbüro melden“, so die Pressemitteilung. Für Dienstag, 17. Mai 2022, ist das nächste Treffen geplant. Es wird auch etwas gefeiert.