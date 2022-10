Ausgelöste Brandmeldeanlage weckt Feuerwehr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag alarmierte die Integrierte Leitstelle Tuttlingen gegen 03:30 den diensthabenden Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen. Die ehrenamtlichen Wehrleute rückten daraufhin zu Einsatzadresse im Spaichinger Industriegebiet aus, dort hatte die Brandmeldeanlage eines Freizeitzentrums Alarm geschlagen.

Die Erkundung vor Ort im Gebäude ergab, dass kein Brandereignis im gemeldeten Bereich vorlag. In der Folge konnten die Feuerwehrangehörigen die Brandmeldeanlage in den Ruhezustand zurückversetzen und die Einsatzstelle an den Betreiber des Gebäudes übergeben. Nach rund einer Stunde rückte der Löschzug, bestehend aus fünf Fahrzeugen und besetzt mit 21 Mann, wieder ins Feuerwehrhaus ein und die Feuerwehrleute kehrten in Ihre Betten zurück. Neben der Feuerwehr Spaichingen war ein Funkstreifenwagen der Polizei vor Ort.