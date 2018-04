Auseinandersetzung löst Polizeieinsatz aus

In der Rottweiler Straße ist es am Sonntag, gegen 17.25 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Zeugen meldeten dem Polizeirevier eine Auseinandersetzung zwischen mehreren afghanischen Asylbewerbern und zwei Anwohnern der Rottweiler Straße. Nach Angaben von Zeugen wurden die Asylbewerber durch die beiden Anwohner (54 und 34 Jahre) beleidigt und mit einer Waffe bedroht. Die Polizei rückte mit drei Streifenwagen und einem Polizeihundeführer an. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Bei der Durchsuchung stellten die Ordnungshüter eine Schreckschusswaffe sicher. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht vollständig bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rottweil sowie der Polizei Schramberg dauern an.