Aus T-Shirts werden Turnbeutel

Mit der Firma „Leopolt & Kuckuck“ aus Spaichingen haben die Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen der Rupert-Mayer-Schule gemeinsam ein Projekt gestaltet.

Die Philosophie des Unternehmens ist außer dem Verkauf auch die Unterstützung sozialer Projekte. Momentan wird in einer Schule in Kamerun die Anschaffung von Schulbänken finanziert. Aber nicht nur in weiter Ferne finden Projekte statt, sondern dem Unternehmen ist es wichtig, auf Jugendliche in der Region zuzugehen.

Am Beispiel der Baumwolle erfuhren die Schüler die Wertschöpfungskette. Wie kommen wir zu unserer Kleidung? Welche Schritte sind notwendig? Was passiert mit unserer Kleidung, die wir nicht mehr tragen wollen oder können? Brauchen wir immer mehr Kleidung? Wir beteiligen uns alle am Überkonsum. Was macht das mit unserer Umwelt? Sichtlich nachdenklich hörten die Siebtklässler Herrn Möst von der Firma „Leopolt & Kuckuck“ zu.

Damit Nachhaltigkeit nicht nur eine Idee bleibt, wurde gemeinsam ein Projekt angestoßen. Das Unternehmen stellt Ware, die ihrer Qualitätskontrolle nicht standhält und somit nicht verkauft werden kann, an Schulen zum Upcycling zur Verfügung. Gemeinsam überlegten die Jugendlichen, was sie Sinnvolles aus der Ware entstehen lassen könnten. Zusammen mit ihren Lehrerinnen Frau Götz und Frau Aicher gestalteten die Jugendlichen aus T-Shirts Turnbeutel. Nach den zahlreichen Arbeitsschritten zeigten die Siebtklässler stolz ihre selbstgenähten Produkte.