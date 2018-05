Aus dem Gemeinderat Mahlstetten

Die Deutsche Telekom hat mitgeteilt, dass das Rathaus aus funktechnischer Sicht als Standort für Mobilfunk geeignet sei. Weiter von der Ortslage entfernte Standorte, wie etwa der Schafstall würden einer qualitativ hochwertigen Versorgung entgegenstehen und seien unwirtschaftlich. Insofern stimmt der Gemeinderat der Errichtung eines Mobilfunkmasts auf dem Rathaus zu.

Druckerhöhungsanlage

Ein Anwohner in der Ferienhausstraße hat an die Gemeindeverwaltung eine Anfrage wegen des künftigen Wasserdrucks gerichtet. Aus Sicht der Gemeinde ist jedoch nichts zu veranlassen, da die Anfrage beantwortet wurde.

Verschiedenes

Aus Gründen einer einheitlichen Handhabung bei Freiveranstaltungen von Vereinen in der Mehrzweckhalle wurde ausdrücklich bestätigt, dass auf Wunsch eines Vereins eine Veranstaltung mit bis zu dreitägiger Gesamtdauer als gebührenfreie Veranstaltung im Sinne der Gebührenordnung betrachtet werden kann. Nebenkosten und Zuschläge fallen nicht unter die Gebührenfreiheit und werden wie bisher pro Tag erhoben.

Auf Anfrage der Muckenspritzerzunft wird in den Nächten vom 2. auf den 3. Februar und vom 3. auf den 4. Februar die Straßenbeleuchtung auch aus Sicherheitsgründen durchgehend brennen.

Die Straßenbauverwaltung des Landkreises hat mitgeteilt, dass Anfang Juli der Oberflächenbelag der Kreisstraße ab Abzweigung Aggenhausen beim Schafstall bis zum Kreisverkehr Böttingen in Vollsperrung saniert werde. Man gehe von einer bis zu vierwöchigen Bauzeit aus.

Mit dem Kleintierzuchtverein wurde ein Kostenbeteiligungsvertrag für den Wasser- und Kanalanschluss Schafstall abgeschlossen. Damit kann nun die Planung beauftragt werden.

Am Bachlauf des Lippachs beim Kinderheim im Lippachtal gab es durch Hochwasser Ausspülungen und Erosionen. Nach Mitteilung des Kreiswasserwirtschaftsamt können Befestigungen am Bachbett aber nicht vorgenommen werden.

In der Frageviertelstunde für die Bürgerschaft regte eine Einwohnerin an, eine weitere Hundetoilette aufzustellen, und zwar an der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Stetten/Kraftstein. Zudem wurde die Belastung der Anwohner durch Böller im Bereich der Kirche beklagt. Nach der aktuellen Rechtslage ist ungenehmigtes Böllerschießen nicht zulässig. Es wurde um Rücksichtnahme gegenüber den Anliegern gebeten.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung berichtete der Bürgermeister unter anderem, dass die aktuelle Kinderzahl im Kindergarten 30 beträgt, davon vier Kinder unter drei Jahren. (pm)