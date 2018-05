Aus dem Gemeinderat Deilingen

Aktuell werden der Regenwasserkanal, der Schmutzwasserkanal und die Wasserleitung im Rebbergweg sowie in einem Teilstück der Silcherstraße erneuert. Zudem wird eine neue Straßenbeleuchtung im Rebbergweg installiert. Die Arbeiten dazu werden der Firma Artur Reiner zur Angebotssumme von 10 350 Euro übertragen. Bürgermeister Albin Ragg unterrichtet den Gemeinderat darüber, dass die Straßenbauarbeiten im Rebbergweg mit zweiwöchiger Verzögerung begonnen wurden und bis Ende Oktober 2018 abgeschlossen sein sollen. Ein Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße nach Obernheim muss zur Sanierung der Winterschäden mit einer Oberflächenbehandlung mit Bitumen und Splitt überzogen werden.

Kriminalstatistik 2017

Bürgermeister Ragg gab einen Auszug aus der polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2017 für die Gemeinde Deilingen bekannt. Die Aufklärungsquote im Jahr 2017 hat sich gegenüber dem Jahr 2016 von 64,3 Prozent auf 60 Prozent verringert. Die Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten je 100 000 Einwohner) hat von 813 im Jahr 2016 auf 587 im Jahr 2017 abgenommen.

Förderung der Jugendarbeit

Im Jahr 2017 wurden 231 Kinder und Jugendliche in den Vereinen und Organisationen mit insgesamt 5000 Euro durch die Gemeinde Deilingen gefördert. Dies entspricht 21,65 Euro je Kind und Jugendlichem im Jahr 2017.

Wald

Die Jagdpächter der Gemeinde haben im Jagdjahr 2017/2018 von den festgesetzten 45 Stück Rehwild tatsächlich 44 Stück erlegt. Bis auf einen kleineren Bereich sind im Gemeindewald keine nennenswerten Schäden durch Wildverbiss an jungen Bäumen festgestellt worden.

Das Forstwirtschaftsjahr 2017 schließt mit Einnahmen in Höhe von 134 478 Euro und Ausgaben von 93 687 Euro ab. Dies ergibt einen Überschuss von 40 791 Euro. Der Planansatz für den erwarteten Überschuss betrug 11 000 Euro.

Verschiedenes

Ein Gemeinderat bat darum, die Begrenzungssteine entlang einer Parkfläche bei der Schule zu entfernen und die Fläche eventuell mit einer Hecke zu umranden. Der Bürgermeister will den Vorschlag prüfen.

Aus dem Gemeinderat wurde gefragt, ob inzwischen Mitarbeiter für die verlässliche Grundschule, den betreuten Mittagstisch und die Hausaufgabenbetreuung der Schüler der Grundschule gefunden werden konnten. Der Bürgermeister berichtet, dass nach einer intensiven Personalsuche zwei Bewerbungen eingegangen seien und damit ab dem neuen Schuljahr die genannten Angebote in den Räumlichkeiten der Grundschule angeboten werden kann. Aus personellen, rechtlichen und räumlichen Gründen war es nicht mehr möglich, dieses Angebot für die Grundschüler im Gebäude des Kindergartens St. Vinzenz durch die Erzieherinnen des Kindergartens anzubieten. Um das Angebot weiterhin aufrecht zu erhalten, wird die Gemeinde dieses Betreuungsangebot ab September 2018 in Eigenregie im Grundschulgebäude mit Mitarbeiterinnen der Gemeinde gestalten. Zusätzlich soll eine Ferienbetreuung in den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien angeboten werden.