Am Montag, 24. August, ereilte die Feuerwehr gegen 12 Uhr ein Notruf aus einem Aufzug. In einem mehrgeschossigen Wohngebäude im Spaichinger Stadtgebiet war der Aufzug offenbar grundlos zum Stehen gekommen. Die beiden Damen im Aufzug - eine Mutter und ihre Tochter- betätigten daher die Notruf-Taste in der Kabine des Aufzugs. Die Service-Leitstelle am anderen Ende der Leitung alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte rückten an und stellten vor Ort fest, dass der Aufzug zwischen zwei Stockwerken zum Stehen gekommen war. Die Feuerwehrleute sicherten zunächst den Aufzug ab, so dass dieser nicht abstürzen konnte. Dann nutzten die Einsatzkräfte spezielles Werkzeug um die Tür des Fahrstuhls zu öffnen.Die gefangenen Personen konnten aus eigener Kraft und überglücklich aus der Aufzugskabine in den Treppenraum steigen.

Im Anschluss an die Rettungsaktion nahm die Feuerwehr die Aufzugsanlage außer Betrieb und informierte den Aufzugswärter über die Sperrung und den Ausfall.

Noch während der Rettungsarbeiten vor Ort machte eine ältere Dame im Gebäude auf sich aufmerksam. Sie wollte in ihre Wohnung in einem der höherliegenden Stockwerke, war jedoch nicht gut zu Fuß. Da der Aufstieg wegen des stillstehenden Aufzugs unmöglich war, halfen die Feuerwehrleute der Seniorin kurzerhand und brachten sie sicher in ihre Wohnung.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrangehörigen.