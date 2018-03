Aufwand am Balgheimer Friedhof höher als erwartet

Die neue Jugendreferentin Dominique Puttrich, aktuell noch wohnhaft in Überlingen, hat sich im Gemeinderat Balgheim im Beisein des zuständigen Mutpol-Bereichsleiters, Ulrich Schulz, vorgestellt.

Dominique Puttrich leitet aktuell unter anderem den Kindertreff sowie den Jugendtreff beim Jugendwerk Linzgau in Überlingen-Deisendorf und wird die Stelle voraussichtlich im Juni antreten. Danach soll sie zeitnah Kontakt mit dem Jugendraumteam aufnehmen. Des Weiteren ist geplant, Zusatzangebote im Jugendraum auch für jüngere Jugendliche in enger Abstimmung mit der Gemeinde machen zu können.

Friedhofsparkplatz wird teurer

Bezüglich des Projekts Friedhof-Parkplatz und barrierefreier Zugang musste Bauleiter Jörgen Sölle vom Ingenieur-Büro Breinlinger dem Gemeinderat berichten, dass lediglich ein Angebot im Rahmen der Ausschreibung abgegeben worden sei. Dabei gehe die Baufirma für den neuen Zugang von wesentlich höherem Aufwand aus als das Planungsbüro dies einschätzt; insofern könnte die Gesamtmaßnahme nur mit deutlich höheren Kosten zur Ausführung kommen.

Der Gemeinderat hat sich daher dazu entschlossen, vorerst nur den Parkplatz barrierefrei herzustellen. Anstatt einer Wegeführung westlich der Aussegnungshalle soll nun der direkte Zugang zur Aussegnungshalle barrierefrei befestigt werden. Auch dies führt trotz reduzierter Baumaßnahmen zu Kosten, die über der Kalkulation liegen. Über den künftigen Zugang vom neuen Parkplatz aus soll später im Rahmen eines Ortstermins entschieden werden. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans eine Nachfinanzierung notwendig wird.

Was die Aussegnungshalle im Friedhof betrifft, so hat das Architekturbüro Lehr weitere anstehende Arbeiten ausgeschrieben (Klempnerarbeiten, Elektroausstattung sowie Sanitär- und Lüftungsinstallation). Diese wurden vom Gemeinderat an die jeweils günstigsten Bieter vergeben.