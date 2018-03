Aufschwung an die Spitze trotz drei Abstürzen

Die Turnmädchen des TV Spaichingen sind mit einem klaren Sieg in die Bezirksliga-Saison gestartet. Obwohl wegen der drei Abstürze vom Schwebebalken drei Punkte abgezogen wurden, setzten sich die Primstädterinnen mit acht Punkten Vorsprung (168,90 Punkte) gegen die Mannschaft des TSV Ellhofen (160,40 Punkte) durch und übernahmen die Tabellenführung.

Weil Jule Weiß kurzfristig erkrankt war, war Spaichingen nur mit fünf Turnerinnen im Wettkampf. Vivien Müller, Lia Hasselbrinck , Lara Weiß, Malin Tröndle und Annika Weiß nahmen am Vierkampf teil. Eigentlich hatte sich Annika Weiß noch schonen sollen. Nach einer Fußverletzung vor fünf Wochen zeigte sie aber an allen vier Geräten ihr Können.

„Unsere Turnerinnen hatten wenig Landefehler. Auch wenn die Übungen nicht immer die höchsten Ausgangswerte hatten, gab es für die technisch sauberen Ausführungen Punktgewinne“, meinte Trainerin Tanja Müller-Russ. Ein großes Lob habe es für die Choreographien wie die Zusammenstellungen der Bodenküren gegeben.

Die Spaichinger Turnerinnen gingen konzentriert und gut vorbereitet an die Geräte. Aufgrund der vielen Trainingseinheiten und eines technisch hohen Niveaus hätte es am Barren und am Balken gute Bewertungen gegeben, sagte Müller-Russ.

Vivien Müller erreicht an drei Geräten höchste Wertung

Am Stufenbarren erhielt Lara Weiß mit 7,95 Punkten eine aus Sicht ihrer Trainerin nicht „nachvollziehbare Bewertung“. Die drei weiteren Spaichingerinnen wurden besser bewertet. Vivien Müller (9,25 Punkte) zeigten ihre freie Felge, den Konterflug vom unteren zum oberen Holm, wie auch ihre Riesenfelgen zwischen den beiden Holmen. Annika Weiß (9,15) überzeugte mit einem Bückstecher und Lia Hasselbrinck zeigte eine freie Felge durch den Handstand. Mit 9,40 Punkten erzielte sie die höchste Tageswertung.

Malin Tröndle startete am Schwebebalken und erreichte nach guten Übungen, Sprüngen und einem Hocksalto als Abgang 11,05 Punkte. Lia Hasselbrinck (9,75), Lara (9,95) und Annika Weiß (9,15) kassierten nach einem Sturz jeweils einen Punkt Abzug. Trotzdem turnten sie sicher ihre Übung. Vivien Müller zeigte ebenfalls leichte Unsicherheiten, konnte trotz allem ihren Schweizer Handstand wie auch Bogengang Meny sicher zeigen und erhielt mit 12,10 Punkten die beste Bewertung am Balken.

Am Boden wurde der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften deutlich. Vier Punkte Vorsprung hatten die TVS-Mädchen in ihrer Königsdisziplin auf Ellhofen. Annika Weiß (9,35) setzte ihre neue Choreographie nach der Verletzungspause noch mit kleineren Schwierigkeiten um. Lara Weiß (11,95) überzeugte durch die Höhe ihrer Elemente. Lia Hasselbrinck (11,15) zeigte gekonnt ihre Akrobahnen und eine halbe Schraube. Malin Tröndle (9,70) musste aufgrund der Höhe ihrer akrobatischen Elemente Verluste hinnehmen. Mit 12,70 Punkten erreichte Vivien Müller wieder die höchste Tageswertung an diesem Gerät.

Nach drei gelungenen Geräten gingen die Spaichinger Mädchen positiv gestimmt an den 1,25 Meter hohen Sprungtisch. Annika Weiß (11,20) und Malin Tröndle (11,30) sicherten sich schon hohe Wertungen und konnten stolz das Gerät verlassen. Auch Lia Hasselbrinck (10,80) war mit einem Yamashita, Handstütz-Sprungüberschlag mit Abbücken in der zweiten Flugphase sichtlich zufrieden. Lara Weiß (10,90) erhielt mit ihrem Handstützüberschlag die geringsten Abzüge. Vivien Müller zeigte zwei Sprünge, zuerst einen Sicherheitssprung Yamashita (11,30) und im Anschluss einen Thsukahara, Radwende mit Salto rückwärts gehockt, mit bewundernswerten 11,90 Punkten.

Damit war sie zum dritten Mal die Turnerin mit den höchsten Wertungen und hatte unter allen Vierkämpferinnen mit 45,95 Punkten (3,65 Punkte Vorsprung) die Tagesbestwertung. Es folgten Lia Hasselbrinck (3./41,10), Lara Weiß (4./40,75), Malin Tröndle (6./39,85) und Annika Weiß (12./38,35).