Aufregung ist manchem förmlich anzusehen

Der Frühling ist da. Vielleicht ist er ja angelockt worden von den Nachwuchsspielern der Stadtkapelle Spaichingen. Diese haben am Sonntagnachmittag zum Frühjahrskonzert in die Schillerschule eingeladen. Sie konnten in der Aula vor großer Publikumskulisse musizieren. Viele stolze Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten wollten erleben, was der Nachwuchs Musikalisches zu bieten hat.

Schon die kleinsten Spaichinger möchten gern ein Instrument spielen und später Erfolge feiern in einem Orchester. Das ist vielleicht der Hintergedanke gewesen, als Thomas Uttenweiler, musikalischer Leiter der Stadtkapelle Spaichingen, mit Jan Binder, Trompeter und baldiger Musikpädagoge, im September 2016 das Wagnis eingegangen ist.

Mittlerweile haben die Mitglieder des Vororchesters ihren zweiten Frühjahrskonzert-Auftritt absolviert. Jan Binder studiert in Freiburg Schulmusik und kann daher nicht mehr beim Vororchester der Spaichinger Stadtkapelle den Taktstock schwingen. Diese Aufgabe hat Vanessa Morales übernommen.

Insgesamt 16 junge Spaichinger zeigten, was sie schon alles können. Das abwechslungsreiche Repertoire reichte von einem Jubellied auf sonnige Tage über die Frage, wer man gerne wäre, bis zu einem Tanz der gar nicht so leblosen Blechbüchsen bei „Rocking Robot“.

„Ich bin sehr glücklich“, freute sich der musikalische Leiter. Das Vororchester habe gut vorgelegt, da müssten sich alle anderen Musiker anstrengen.

Dann schlug die Stunde der Solomusiker. Es sei nicht einfach, vor vielen Leuten allein zu spielen, warb Uttenweiler um Verständnis für die mutigen Nachwuchsmusiker. Jule und Jana Aicher präsentierten sich auf dem Euphonium und dem Horn, Luis Heimann erzählte auf der Trompete von Krimiliebhaberin Mimi, Simon Grimm präsentierte sich ganz klassisch mit einer Etüde als Marsch, bevor Posaunist Fynn Hauser den musikalischen Schlusspunkt setzte. Der Musiker wird in Kürze bei der D1-Prüfung antreten, dem Bronzeabzeichen bei Orchestern.

Den kleinen mutigen Musikern war die Aufregung förmlich anzusehen, und man konnte fast den Stein hören, der von manchem kleinen Herz fiel.

Unter der Leitung von Uttenweiler spielte die Jugendkapelle. Es begann mit amerikanischen Stücken, bei denen sich der Zuhörer fast die Landschaft und die Felder vorstellen konnte. Dann ging es auf die Kinoleinwand mit der „Mission Impossible“, und zum Abschluss spielte die Kapelle „Let’s get loud“, das Jennifer Lopez zum Erfolg machte.

„Sind das nicht richtig nette Pfundsmenschlein“, freute sich Uttenweiler über seine fleißigen Nachwuchsmusiker und ihren tollen Probenbesuch. Dann ertönte als Zugabe der „D.J.Mix“, bevor die Zuhörerschar beseelt vom musikalischen Hörgenuss durch die frühlingshaften Temperaturen nach Hause ging.