Mitglieder des Gleitschirmvereins Heuberg-Baar haben Hinterlassenschaften beseitigt, die einige Unverbesserliche in der Neujahrsnacht auf dem Dreifaltigkeitsberg hinterlassen haben. „Unglaublich, was hier alles an Sauerei herumlag und einfach hinterlassen wird“, so Vereinsvorstand Mark Weiß zur Aufräumaktion. „Es wurde alles picobello mit Rechen zusammengerecht und in den am Startplatz stehenden Mülleimer versorgt.“