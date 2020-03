Aufkleber erinnert ans Abstand-Halten

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifög) Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH stellt für Geschäfte kostenlose Aufkleber „Bitte Abstand halten“ zur Verfügung.

Seit Sonntag, 29. März, gilt, dass „Betriebe und Einrichtungen mit Kundenverkehr in geschlossenen Räumen” dafür sorgen sollen, dass alle “einen Abstand von möglichst zwei Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen” einhalten. Die regionale Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg unterstützt Betriebe mit Abstands-Aufklebern für Boden oder Fronten. Geschäfte, die sich und ihre Kunden jetzt schützen müssen, können kostenfrei Aufkleber anfordern. Die Wifög sende diese unkompliziert zu, so die Pressemeldung. So lange der Vorrat reicht, gibt es die Aufkleber kostenfrei. Aktuell gibt es noch 500 Stück. Danach seien sie zum Selbstkostenpreis erhältlich.