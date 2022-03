Aufgenommen in Hogwarts

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir haben Neuigkeiten für Sie: In Ihrer Muggelfamilie befanden sich im 12. Jahrhundert Urahnen, die über besondere Zauberkräfte verfügten. Wir freuen uns daher, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Das Schuljahr beginnt am Dienstag, dem 22. Februar 2022.“

Mit der Eulenpost kam der versiegelte Briefumschlag für jeden Fünftklässler, genau wie bei Harry Potter. Tabea, Amelie, Benjamin, Henry und Mathilde, fünf Achtklässler aus dem Mediatheksteam, brachten 98 Briefe mit einer ausgestopften Eule in die Unterstufenklassen, die alle Fünftklässler zu einem ganz besonderen Projekttag in die Schulbücherei von Hogwarts einluden. Einige der Kinder hatten schon alle sieben Bände gelesen und kannten sich gut aus mit den Abenteuern des jungen Zauberers aus Hogwarts.

In der Kompaktwoche war es dann soweit. Das Mediatheksteam kam mit einem Schild vom Gleis 9 ¾ in die Klasse und stellte sich vor als die Vertrauensschüler der vier Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin. Sie verteilten richtige Fahrkarten für den Hogwartsexpress und nahmen die Klasse mit in den Ostflügel des Schlosses, die noch mit einem Silencio-Zauber versehen wurde, damit sie sich nicht wie eine Bande blindwütig blamabler Brüllaffen verhalte. Erst vor der Tür der Mediathek mit dem Bild der fetten Dame durften alle zusammen das Passwort brüllen, damit sich die Tür zur Bibliothek öffnete. Dort übernahm Prof. McGonagall – alias Annegret Eddahbi – die Erstklässler und begrüßte sie zum neuen Schuljahr und erklärte das Programm. Albus Dumbledores Grußworten „Schwachkopf! Schwabbelspeck! Krimskrams! Quiek!“ folgte tosender Applaus.

Die Vertrauensschüler stellten den ersten Band der Potterreihe vor und lasen dann mit verteilten Rollen die Szene aus „Der Stein der Weisen“ vor, in der deutlich wird, wie es Harry bei seinen lieblosen Stiefeltern, den Dursleys, ergeht. Dann stellten sie sämtliche Medien vor, die von der Mediatheksleiterin Ulli Frech, für heute Madame Pince, für die Kinder angeschafft wurden: Die Neuausgabe der Reihe, die englische Version für größere Schüler, die wunderschön illustrierten Ausgaben und das Bastel- und Fanbuch, die drei Schulbücher und die Karte des Rumtreibers, sämtliche Hörbücher und Verfilmungen sowie ein Back- und ein Kochbuch mit magischen Rezepten.