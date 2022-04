Aufgeben ist keine Option – Circus Enrico startet wieder

Noch diese Woche gastiert der Circus Enrico noch in Spaichingen auf der Gymnasiumswiese. Heute, am 20. April, zahlen Erwachsene den Kinderpreis. Der Zirkus ist bis zum kommenden Sonntag, 24. April, in der Primstadt und tritt immer um 16 Uhr, sonntags um 14 Uhr, auf.