Auffahrunfall zwischen Schura und Spaichingen fordert Leichtverletzten

Ein Leichtverletzter und insgesamt rund 10 000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 5913 zwischen Schura und Spaichingen ereignet hat.

Laut Polizeibericht war ein 62-jähriger mit einem Audi Q3 von Schura in Richtung Spaichingen unterwegs, als er aufgrund eines Pannenfahrzeugs bremsen musste. Ein dahinter fahrender 56 Jahre alter Mann mit einem VW Golf erkannte dies zu spät und krachte in das Heck des Audi. Der VW-Fahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht.

Ein Krankenwagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, so die Polizei. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beschädigten Kleinwagen.