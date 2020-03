Auffahrunfall fordert 9000 Euro Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist an den beiden Autos entstanden, die an einem Auffahrunfall beteiligt waren, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr am Ortseingang von Spaichingen kurz nach der Bushaltestelle „Hofen“ auf der Hauptstraße ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war eine 46-jährige Frau mit einem Nissan Micra aus Richtung Rottweil kommend stadteinwärts auf der Hauptstraße unterwegs. Kurz nach der Bushaltestelle „Hofen“ habe die Nissan-Fahrerin nicht auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden Renault Clio eines 45-jährigen Autofahrers geachtet und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden laut Polizeiangaben keine Personen verletzt.