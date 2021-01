Auf Spurensuche: Wer nagt am Primufer?

Im Sommer und Herbst 2021 steht der nächste Abschnitt der Renaturierung der Prim zwischen Robert-Koch- und Schwampenstraße an. Auch hier gilt es, die zum Teil noch befestigten Ufer naturnaher zu gestalten und dabei teilweise auch den Verlauf des Bachbettes zu ändern, der etwas „schlängelnder“ verlaufen soll als bisher.

Dieser Abschnitt befindet sich im bebauten Stadtgebiet. Er ist daher stark ausgebaut und von seiner ökologischen „Struktur nicht sonderlich wertvoll“, stellt Marc Vorrath vom Planungsbüro Planstatt Senner fest, das zusammen mit dem Büro Breinlinger die Renaturierung plant..Der Verbau des Bachbettes soll herausgenommen werden. In den beiden Durchläufen unter der Schwampenstraße und unter dem Bahndamm sollen „Störsteine“ abgelegt werden, an denen sich Sediment absetzen kann, so dass am Bachboden ein durchgehendes Sedimentbett entstehen kann, auf dem sich Tier entlang bewegen können.

„Der Gehölzbestand ist nicht so wertig“, so Vorrath, „es gibt keine größeren Bäume“. Einzelne Gehölze werden im Rahmen der Renaturierung entfernt. „Aber insgesamt wird mehr gepflanzt als weggemacht“, betont Vorrath.

Bei der Umsetzung werde zudem geprüft, ob eventuell auch etwas für die Verbesserung des Hochwasserschutzes getan werden kann.

Neben der baulichen Umsetzung des Abschnitts 2.2 laufen diesem Jahr außerdem Planungsarbeiten für weitere Renaturierungsabschnitte an der Europastraße und unterhalb der Kläranlage, die dann in den kommenden Jahren umgesetzt werden.