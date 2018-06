Auf Kreuzweg für Ungeborene gebetet

Zum sechsten Mal hat der Katholische Aktionskreis für das Leben (KAL) Pilger zum Fest Mariä Heimsuchung, den Kreuzweg und zur Messe auf dem Dreifaltigkeitsberg eingeladen. Zahlreiche Pilger waren zum Fest Mariä Heimsuchung unter den Dreifaltigkeitsberg gekommen, um mit Pfarrer Wieslaw Soja aus Rottweil den Kreuzweg für die ungeborenen Kinder, deren Mütter und Familien zu beten. In der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg feierten Pfarrer Johannes Holdt aus Schömberg mit Pfarrer Soja, Pater Alfons Schmid und Pfarrer Josef Häfele die Heilige Messe mit zahlreichen Gläubigen. In seiner Predigt begrüßte Pfarrer Holdt die Gläubigen mit Worten von Papst Franziskus, der in diesem Jahr vor der italienischen Bewegung für das Leben eine Ansprache gehalten und allen Lebensschützern seinen Dank ausgesprochen hat.