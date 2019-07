Auf Badgers wartet hartes Wochenende mit zwei Spielen

Die Kombination aus schwachen Badgers und stark aufspielenden Merdingern hat den Spaichingern in der zweiten Inlinehockey-Bundesliga eine deutliche 4:15-Niederlage beschert.

Zu Beginn des Spiels in Merdingen konnten die Primstädter dem Druck der Gastgeber noch Paroli bieten und es entwickelte sich in den ersten Minuten ein ausgeglichenes Spiel. Doch mit zunehmender Spielzeit verloren die Spaichinger den Überblick und zur ersten Pause hieß es 0:4. Nach dem zwischenzeitlichen 0:6 verkürzte Vincent Schlenker mit zwei Toren auf 2:6. Doch die Merdinger waren weiter überlegen und gewannen am Ende bei zwei Gegentreffern von Leo Krebs 15:4.

Trainer Martin Huber nach dem Spiel: „Es klingt hart, aber man muss eingestehen, dass das Ergebnis nicht zu hoch ausgefallen ist. Bei den Gegentoren haben wir es den Merdingern oft leicht gemacht. Diese defensive Fahrlässigkeit und offensive Schwäche waren die Gründe für die Niederlage.“

Bereits am Freitag um 20.30 Uhr steht das nächste harte Auswärtsspiel für die Badgers in Freiburg an. Am Samstag kommen dann die Wizards aus Kassel in den Dachsbau. Anpfiff wird um 18 Uhr sein.

Bei Freiburg handelt es sich um einen direkten Konkurrenten um die Play-Off-Plätze. Die Badgers können mit Ausnahme von Thomas Supis und Leon Wientges auf ihren kompletten Kader zurückgreifen. Am Samstag wird der aktuelle Tabellenzweite aus Kassel erwartet. Das Hinspiel wurde mit einem dezimierten Kader verloren. Die Badgers sind auf eine Revanche aus, wollen ihre Heimstärke ausnutzen und die drei Punkte im Dachsbau behalten.

Trainer Huber:: „Ich erwarte von der Mannschaft eine deutliche Reaktion. Beide Gegner sind sehr stark, gegen die wir nur bestehen können, wenn wir eine deutliche Leistungssteigerung zeigen.“ Spielbeginn gegen Kassel ist am Samstag um 18 Uhr in der Spaichinger RVS-Arena.