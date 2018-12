Auch Wasserleitungen werden saniert: Bauarbeiten an der Robert-Koch-Straße starten

Die Sanierungsarbeiten an der Robert-Koch-Straße haben begonnen. Um den Verkehr nicht zu sehr zu belasten, wurden die Arbeiten in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Zunächst sollte nur die Deckschicht der Straße erneuert werden. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens in der Robert-Koch-Straße entschied jedoch der Gemeinderat, die ganze Straßenoberfläche abzutragen und den kompletten Straßenoberbau zu sanieren.

Die Bauarbeiten an der Robert-Koch-Straße laufen. (Foto: Hege)

Dadurch entsteht die Möglichkeit im gleichen Schritt Arbeiten an den Leitungen vorzunehmen – die Überprüfung der Wasserleitungen hatte zu einem ernüchternden Ergebnis geführt. Die Energieversorgung Rottweil sprach die Empfehlung aus, auch diese zu sanieren. Zum jetzigen Stand belaufen sich die Ausgaben für den ersten Bauabschnitt auf 44 804 Euro.