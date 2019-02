Auch SPD-Räte sind für neutrales Gutachten

Zur geplanten Schließung des Spaichinger Krankenhauses nehmen die Spaichinger SPD-Gemeinderäte Walter Thesz und Volker Radzuweit Stellung. Auch sie treten für ein neutrales Gutachten ein.

„In der Kreistagssitzung am 7. März beabsichtigt Landrat Bär, dem Kreistag des Landkreises Tuttlingen strukturelle Veränderungen im Betrieb des Kreisklinikums Tuttlingen/Spaichingen vorzuschlagen. Die Änderungen betrifft vornehmlich das Gesundheitszentrum Spaichingen und sieht unter anderem vor, die Gastroenterologie am Standort Spaichingen aufzugeben, ferner die 24-Stunden-Notfallambulanz einzustellen sowie die Altersmedizin (Geriatrie) in Tuttlingen in die neu zu schaffende Abteilung „Innere Medizin“ zu integrieren und von Spaichingen vollständig abzuziehen. Das Betthaus als stationäre Abteilung soll ebenfalls aufgegeben werden.“

Am 7. März nicht zustimmen

Mit dieser Zielrichtung werde der Standort Spaichingen als „Versorger der Inneren Medizin und Notfallbehandler“ vollständig aufgegeben, so die SPD-Gemeinderäte. Sie „bezweifeln die Sinnhaftigkeit dieser durch Herrn Landrat Bär und den Geschäftsführer der Klinik GmbH, Herrn Sartor, vorgeschlagenen Maßnahmen“.

„Wir fordern die Mitglieder des Kreistags, insbesondere unsere SPD-Mandatsträger, auf, dieser oder einer gleichartigen Vorlage am 7. März nicht zuzustimmen und alternativ Beschluss darüber zu fassen, dass vor weiteren Entscheidungen über die Strukturen des Klinikums Tuttlingen/Spaichingen ein neutrales Gutachten einschließlich eines Zukunftskonzepts für beide Standorte eingeholt werden soll.“

Gewinnorientierung nicht an erster Stelle

Künftiges Ziel müsse eine „sinnvolle, dem ganzen Landkreis, auch dem nördlichen Landkreis, gerecht werdende medizinische Grundversorgung der Bürger sein, gewinnorientiertes Handel kann hier nicht an erster Stelle stehen“, so Thesz und Radzuweit. „Wir als SPD-Mandatsträger des Nordkreises sehen im von Herrn Dr. Dapp und Herrn Dr. Groß vorgelegten „Alternativplan“ einen gangbaren Weg, dieses Ziel zu verwirklichen.“