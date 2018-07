Auch Nikolaus kommt auf den Markt

Der Spaichinger Weihnachtsmarkt öffnet am kommenden Wochenende wieder seine Türen. Der Markt beginnt am Freitag, 4. Dezember, um 17 Uhr (nicht wie im vom Bürgermeister im PrimA angekündigt um 14 Uhr) und endet um 22 Uhr, am Samstag, 5. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.

Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher eröffnet um 17 Uhr den Spaichinger Weihnachtsmarkt. Die Primtalmusikschule wird dabei die Marktbesucher mit weihnachtlichen Weisen auf die Markttage einstimmen. Ab 18 Uhr unterhält die Jugendkapelle der Stadtkapelle die Marktbesucher und ab 19 Uhr wird der Liederkranz mit weihnachtlichen Liedern unterhalten. Auch der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht haben ihr Kommen an allen drei Markttagen zugesagt und werden die Kinder mit Süßigkeiten erfreuen. Am Samstag unterhält der Jugendchor ab 17 Uhr die Marktbesucher mit weihnachtlichen Weisen und ab 18 Uhr die Primtalmusikschule. Am Sonntag wird ebenfalls die Primtalmusikschule zwischen 13 und 15 Uhr die Marktbesucher erfreuen.

Für das Schmücken und Dekorieren der Stände wird von der Stadt Tannenreisig zur Verfügung gestellt. 15 Spaichinger Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. Natürlich sind auch wieder viele private und gewerbliche Anbieter unter den Marktbeschickern, die den Besuchern Winter- und Weihnachtsartikel anbieten. Auch das Kinderkarussell lädt die Kleinen wieder zur kostenlosen Benutzung ein. Erstmals in diesem Jahr gibt es auf dem Marktplatz Stockbrotbacken für die Kinder. Auch ein Streichelzoo wird den Kleinen wieder viel Freude bereiten.

Auf dem Spaichinger Weihnachtsmarkt wird auch dieses Jahr wieder auf Plastik- und Pappgeschirr verzichtet. Das Geschirrmobil der Firma Borho steht den Vereinen zur Verfügung.

Der Wochenmarkt am Samstag wird auf den Stadthallenparkplatz verlegt.