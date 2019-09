Auch mit 80 Jahren noch in der Seelsorge aktiv

Der ehemalige Spaichinger Pfarrer und Initiator des Edith-Stein-Hauses, Manfred Müller, wird am Sonntag, 29. September, 80 Jahre alt. Er war von 1973 bis 1999 Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde. Bis heute sind die Spuren seines Wirkens in der Kirchengemeinde sichtbar. Sein Wegbegleiter Fritz Mattes blickt zurück.

So ist zum Beispiel für viele Spaichinger das Edith-Stein-Haus zu einer bedeutenden Begegnungsstätte geworden. Auch auf Müllers Tun zurückzuführen ist die Renovation der Stadtpfarrkirche von 1978 bis 1985. Damals ersetzte man die beschädigten Sandsteine per Hand durch neue. Der Kostenvoranschlag von ursprünglich zweieinhalb Millionen D-Mark verdoppelte sich auf mehr als fünf Millionen DM, eine finanzielle Herausforderung, die nur durch Zuschüsse der Kommune und der Diözese sowie durch das reiche Spendenaufkommen der Gemeindemitglieder zu bewältigen war.

Auch ein Meilenstein während der Zeit von Pfarrer Manfred Müller war die Anschaffung einer neuen Orgel 1991. Da die Reparaturkosten für die alte Orgel immer mehr zur Belastung wurden, rieten Orgelsachverständige zur Anschaffung einer neuen Orgel. Die Orgelbaufirma Mönch wurde mit dem Bau eines neuen Instruments beauftragt. Ein Orgelbauförderverein half, die Kosten zu senken. Als am Pfingstmontag 1994 die neue Orgel eingeweiht werden konnte, waren alle stolz – sogar der Bischof.

Der sagte bei einem Besuch: „Ihr Spaichinger habt aber jetzt eine sehr schöne Kirche!“ Eine Frau aus Hofen erwiderte: „Herr Bischof, gehen Sie mal in die Hofener Kirche St. Josef. Die sieht innen aus wie eine Rauchkammer.“ Für Pfarrer Müller war dies der Anstoß, auch die Kirche in Hofen zu renovieren, innen wie außen. Am vierten Adventssonntag 1994 konnte die schön gestaltete Kirche St. Josef für die Gottesdienste wieder geöffnet werden, die Renovation außen hingegen zog sich noch bis in das Jahr 1996 hin.

Manfred Müller war allerdings nicht nur Bauherr und Restaurator, er war mit Leib und Seele Priester und Seelsorger. Wenige Jahre nach seiner Investitur rief er in der Gemeinde „Glaubensseminare“ ins Leben, und noch heute als Pensionär bietet er sie jährlich an. Sie alle gelten dem grundlegenden Thema: „Gott als Sinn des Lebens - Wie kann ich heute noch Gott erfahren?“

Auch Pilgerreisen gehören zum seelsorgerlichen Programm von Pfarrer Müller. Die Städte Rom, Assisi und Lourdes besuchte er während seiner Zeit in Spaichingen immer wieder. Eine dieser Pilgerreisen war außergewöhnlich: „Auf den Spuren der seligen Edith Stein“ fuhr man nach der Öffnung der deutsch-polnischen Grenze nach Breslau, der Geburtsstadt von Edith Stein, und nach Auschwitz, wo sie, die Jüdin, vermutlich am 9. August 1942 in der Gaskammer ihr Leben lassen musste.

Pfarrer Müller lebt seit fünf Jahren als Pensionär in seiner alten Heimat Wurmlingen. Er hält in der Seelsorgeeinheit Konzenberg und Tuttlingen fast täglich einen Gottesdienst und ist an den Wochenenden fast immer bei zwei Gottesdiensten mit Predigt eingesetzt und nach wie vor von vielen Menschen als Seelsorger gefragt. Sein seelsorgerliches Wirken hat seit zwei Jahren ein neues Arbeitsfeld erhalten: Er pflegt gemeinsam mit einigen Glaubensgeschwistern seine langjährige Hausfrau und Wegbegleiterin Anni Schramel.