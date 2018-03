In der Zeit zwischen Samstag, 7.15 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter an zwei Autos in der Straße Hubäcker jeweils einen Außenspiegel abgetreten. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424/9318-0) entgegen.