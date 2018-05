Arbeitsmarkt macht Kraft Display Strich durch Rechnung

Was im September 2016 so hoffnungsvoll ausgesehen hat, ist für Spaichingen nun doch ganz anders gekommen: Die aus der insolventen Kraft Druck GmbH neu hervor gegangene Kraft Display Gmbh, Hersteller von Displays, also im weitesten Sinn Präsentationsbehältnissen für Waren, wird große Teile aus Spaichingen weg verlagern. Von Schließung des Standorts will die Firma aber keinesfalls reden, es gehe weiter in Spaichingen. In welcher Form, das müsse sich erst herausstellen, so die Geschäftsleitung.

Informationen dieser Zeitung, wonach die Mitarbeiter ihren Job verlieren sollten, tritt die Geschäftsleitung entgegen: Man habe die Mitarbeiter informiert und ihnen gesagt, dass sie einen Arbeitsplatz am Standort Gernsbach bei Baden-Baden oder in Mannheim angeboten bekämen. Gernsbach ist knapp zwei Autostunden entfernt.

Eigentlich war Kraft Display mit neuen Besitzern in der neuen Firma sehr optimistisch gestartet, nachdem Teile aus Kraft Druck und 45 der 90 Mitarbeiter übernommen beziehungsweise herausgekauft wurden. Man plante zu expandieren und stellte bis vor kurzem noch Arbeitskräfte ein. Doch dann habe die gute Arbeitsmarktlage in der Region Spaichingen den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man habe nicht genügend geeignete Arbeitskräfte gefunden und entscheiden müssen, Teile und damit die Mehrzahl der Arbeitsplätze zu verlegen, so die Geschäftsleitung.

Wie viele Mitarbeiter die Firma derzeit hat, welche Teile in Spaichingen bleiben und wer die Mitglieder des Betriebsrats sind, war allerdings nicht zu erfahren. Die Insolvenz von Kraft Druck, die aus Efka hervorgegangen ist, ist noch nicht vollständig abgewickelt, informiert auf Anfrage dieser Zeitung der Pressesprecher von Schultze und Braun, zu der der Insolvenzverwalter gehört. Mit der neu entstandenen Firma habe weder die Insolvenz noch der Verwalter irgend etwas zu tun.