Arbeitskreis schließt sich dem BUND an

Der Arbeitskreis Umgehungsstraße hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Anschluss an die Ortsgruppe im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) entschieden. Damit, so die Pressemitteilung des Arbeitskreises, komme zusammen, „was sich inhaltlich sowieso schon lange gemeinsam und in die gleiche Richtung engagiert“.

Der Arbeitskreis besteht seit Dezember 2018. Vorausgegangen waren die Entscheidung über den aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 mit der Ortsumfahrung B 14 Spaichingen/ Balgheim im vordringlichen Bedarf und die Festlegung durch das Land auf einen Planungsbeginn bis 2025. Damit rückte die Umgehungsstraße näher als in den Jahren zuvor und Widerstand begann sich zu regen.

In seinen öffentlichen Aktivitäten mussten die Arbeitskreismitglieder in der Pandemie zwischenzeitlich zurückstecken. Außerdem: „In dieser schwierigen Corona-Zeit“, so die Pressemittelung, „haben die Menschen ganz andere Sorgen als eine Umgehungsstraße, von der schon jahrzehntelang geredet wird. Doch die Gruppe bleibt dran.“

Gerade in diesem Jahr zeige sich mit den verheerenden Folgen der Klimakrise auch in Deutschland, wie nötig eine nachhaltige Verkehrswende sei. „Der Neubau einer Ortsumfahrung passt nicht mehr“, ist der Arbeitskreis überzeugt.“ Bei der Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, höchstens 2 Grad, wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart und wie vom Bundesverfassungsgericht anerkannt, gehe es letztlich um die Gesundheit und das Überleben der Menschheit: „Wer mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, will auch, dass sich die Ärzte genau darum kümmern. Und nicht erst um die Schuppenflechte oder den verstauchten Knöchel, oder erstmal den Hausmeister fragen, was er denn dazu meint …“ Von der neuen Bundesregierung werde abhängen, wie zukünftig Verkehrspolitik gestaltet und wie es mit der Ortsumfahrung B14 Spaichingen/ Balgheim weitergehen wird.

Der BUND setzt sich überregional für eine nachhaltige Mobilitätswende ein und fordert gemeinsam mit anderen Umwelt- und Sozialverbänden einen Stopp für den Fernstraßenneubau.