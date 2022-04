Arbeitgeber treffen Geflüchtete

Geflüchtete, die arbeiten wollen und Betriebe, die Arbeitskräfte suchen, zusammenzubringen – das ist das Ziel der Veranstaltung der Stadt Spaichingen, Gemeinde Aldingen und dem Kreis am Samstag, 30. April, von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle. Kein großer Aufwand – sondern an einem von der Stadt aufgestellten Tisch mit Stühlen (Firmenschilder etc. können gern mitgebracht werden) sollen sich ukrainische, aber auch andere Geflüchtete begegnen können.

Da nicht abzusehen ist, wann in den Heimatländern wieder Frieden herrscht, sei dies auch ein Bemühen um Integration. Firmen aus Aldingen und Spaichingen und die Geflüchteten sind eingeladen, sich beim Meet & Greet zu treffen.

Firmen können sich noch am heutigen Donnerstag unter ukraine@spaichingen.de anmelden. Unternehmen können ab 9 Uhr in die Halle. Übersetzer (Englisch, Ukrainisch) vom Landratsamt Tuttlingen werden vor Ort sein. Die Zentrale Registrierungsstelle GAST wird mit Personal für Fragen vor Ort sein.