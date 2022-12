Applaus für den Nikolaus beim Adventsfrühstück

Nach zweijähriger Corona-Pause haben sich die DRK Gymnastikgruppen zu Adventsfrühstücken getroffen. In geselliger Runde wurden sie an diesen zwei Vormittagen vom Nikolaus alias Toni Specker besucht (Foto: Xiaoming Cao). Nach weisen Worten setzte er sich an das Klavier und die Gruppe sang Weihnachtslieder. Die DRK Gymnastikgruppen mögen den Sport und die Geselligkeit, heißt es seitens der Verantwortlichen. Neue Interessenten sind willkommen, Infos dazu bei Übungsleiterin Inge Maus, Telefon 07424/901820.