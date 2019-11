Apotheke in Tuttlingen nimmt an E-Rezept teil

Wie wir berichtet haben, nehmen die Spaichinger Apotheken „Engel“, „Paracelsus“ und „Marien-Apotheke“ an der Testphase für das neue E-Rezept teil. Doch sind diese nicht die einzigen im Landkreis Tuttlingen: Auch die Rathaus-Apotheke in Tuttlingen ist ebenfalls seit 7. November bei dem Pilotprojekt dabei. Eine weitere Apotheke im Kreis, so die Auskunft der Pressestelle des Landesapothekerverbands, sei interessiert, ist aber bislang noch nicht freigeschaltet.