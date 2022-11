Apfelsaftpressen im Waldkindergarten Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Helmut Dreher-Hager, vom Bleiche-Bauernhof, hatte netterweise seine Gerätschaften und seine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Ihm gehören die Streuobstwiesen rund um die Schutzhütte des Waldkindergartens, die von den Kindern von Oktober bis Mai auch betreten und bespielt werden dürfen. Es wird eine gute Nachbarschaft gepflegt. Die Kinder werfen keine Steine in die Wiese und holen sie raus, wenn sie welche finden, wofür sich der Bauer auch bei ihnen bedankt.

Das Streuobstwiesenprojekt wurde von Herrn Dreher-Hager von Anfang an begrüßt und unterstützt. Immer wieder besucht er die Kinder und Erzieher und erzählt ihnen Wissenswertes über seine Arbeit darauf, lässt sie bei Arbeiten mit dem Traktor zuschauen und erklärt ihnen alles. So zum Beispiel wie er die Apfelbäume mit der Winde schüttelt, um die Äpfel zu ernten oder wie und wann er warum das Gras mäht.

In einer Aktion durfte der Waldkindergarten auch vier Vogelnistkästen in den Obstbäumen aufhängen und ihren speziell ausgewählten Waldkindergarten-Apfelbaum auf den Namen „Baumperle“ taufen und ihn mit einem selbst gestalteten Namensschild kennzeichnen. Unter ihm finden dann viele Angebote rund um das Thema „Streuobstwiese mit ihren Bäumen, speziell dem Apfelbaum, ihren Pflanzen und Tieren“ statt. So kamen die Erzieherinnen auch gerne auf das Angebot des Bauern zurück, den Kindern das Apfelsaftpressen zu ermöglichen.

Am Donnerstag, 13. Oktober, war es dann morgens endlich soweit und alle gingen dann mit ihm Äpfel schütteln und einsammeln und erfuhren einiges über die verschiedenen Apfelsorten und ihre Namen. Danach durften die Kinder die Äpfel in Zubern waschen und diese kleinschneiden. Im Zerhäcksler wurden sie dann zu einem Mus zerkleinert und anschließend floss aus der Presse ein leckerer naturtrüber Apfelsaft, der gemeinsam im Sitzkreis dann auch gleich probiert werden durfte und allen Kindern und Erzieherinnen ausgezeichnet geschmeckt hat. Für die Familie durfte jedes Kind ein Probiererle mit nach Hause nehmen.

Im Schlusskreis bedankte sich der Waldkindergarten mit einem kleinen Präsent und ihrem Wald-Lied „Ritzen, Schnitzen, auf der Wurzel sitzen“ bei Herrn Dreher-Hager, der erklärte, wie viel Spaß und Freude auch ihm die ganze Aktion gemacht hätte und uns versprach, das nächste Jahr wieder dafür zur Verfügung zu stehen.