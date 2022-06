AOK-Radtreff-Tourenwochen machen Station in Spaichingen

Die AOK-Radtreffs laden am 3. Juli alle Freizeitradler zu Radtouren ein. Der AOK-Radtreff Spaichingen fährt „Durch die Baar rund um den Golfplatz“. Los geht es durch den Wald in Richtung Aldingen über Schura, Hochemmingen an Aasen vorbei zum Golfplatz Öschberghof. In der Pizzeria ist eine Mittagsrast geplant. Frisch gestärkt geht es auf dem Rückweg an den Immenhöfen vorbei, weiter nach Oberbaldingen und Sunthausen in Richtung Tuningen. Über Waldwege geht es an Talheim und Durchhausen vorbei durch Schura und Aldingen zurück zum Ausgangspunkt nach Spaichingen. Insgesamt werden rund 63 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr am Radlerheim bei der ARENA beim Stadion in Spaichingen. Die Radtour ist kostenlos. Interessierte können sich einfach dort einfinden. Es besteht Helmpflicht.

Auch der AOK-Radtreff RV-Edelweiß Sulgen steigt aufs Rad. Der Radtreff „Radelt zwischen Gäu und Schwarzwald“. Die landschaftlich reizvolle Tour verläuft ohne größere Höhenunterschiede Richtung Lindenhof. Weiter geht es zur idyllisch gelegenen Antoniuskapelle, wo eine kurze Rast eingeplant ist. Dann geht es talabwärts ins Heimbachtal nach Römlingsdorf. Von dort aus steil bergan übers Grüble nach Aischfeld mit den Aischfelder Wasserfällen zur Mittagsrast in das Gasthaus Sonne. Gestärkt geht es bergauf weiter über Reutin, Peterzell entlang am Zellerbach noch Sulgen. Dort besteht die Möglichkeit zur Abschlusseinkehr. Insgesamt werden etwa 60 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr am Probelokal RV Edelweiß in Schramberg-Sulgen.