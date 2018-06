Anton Stier geht unter die Handwerker

Er misst und sägt. Er hämmert und bohrt. Seit der ehemalige Frittlinger Bürgermeister Anton Stier unter die Bauhandwerker gegangen ist, ist sein Tatendrang kaum zu bremsen. Als Stier vor gut einem Jahr nach 40 Jahren als Bürgermeister das Berufsleben hinter sich ließ, war ihm klar, dass er keinen eigentlichen Ruhestand wollte. Sohn Michael und seine Freundin Annika hatten nämlich ein 50 Jahre altes Haus an der Gosheimer Heubergstraße gekauft, das sie nach ihren Wünschen umbauen wollten.

Das kam dem unternehmungslustigen Neu-Pensionär nach so vielen Jahren Schreibtisch- und Verwaltungsarbeit gerade recht. „Eigentlich hatte ich als junger Mann Förster werden wollen“, erzählt er. „Dass ich dann in der Verwaltung gelandet bin, hat mich nie davon abgehalten, im Wald zu arbeiten“. So war Stier auch der richtige Fachmann, als es darum ging, die vielen Bäume auf dem großen Grundstück zu fällen und wegzuräumen.

„Sonst fühle ich mich eher als Handlanger. Wir haben ja das Haus bis auf den Rohbau zurückgebaut. Da gab’s eine Menge abzureißen, Decken herunterzuholen und den Bauschutt aufzuräumen.“ Das Aufmeißeln des Kellerbodens sei eine Riesenarbeit gewesen. Er habe mit dem Bohrhammer gemeißelt, sein Sohn– habe mit einem geliehenen Mini-Bagger den Schutt weggeräumt. Jeden Abend – wenn nicht gerade Musikprobe sei – und an den Wochenenden arbeite der Sohn an seinem Haus. Als gelernter Elektroniker sei dieser ein geschickter Techniker auf vielen Gebieten. Anton Stiers Ehefrau Mechthilde und Michael Stiers Partnerin Annika seien oft mit auf der Baustelle und räumten auf. Und wenn man kräftige Leute zum Helfen brauche, seien die Freunde seines Sohnes da.

Wie viele Stunden Anton Stier inzwischen als Bauhandwerker tätig war, weiß er nicht. Er schafft fast täglich von morgens bis abends. „Ich schaffe so, wie es mir Spaß macht – ganz ohne Druck. Manche Arbeiten sind recht anstrengend. Aber es gefällt mir, wenn ich mich dabei so richtig austoben kann“, lacht er. Es gebe auch keine Arbeit, die er ungern mache. In der Garage wird gerade der Estrich von einer Spezialfirma aufgebracht. „Solche Spezialarbeiten sind nichts für mich“, betont Stier. „Das überlasse ich denen, die es gelernt haben“.

Mit Blick auf die Gemeinden Denkingen und Frittlingen und was zurzeit dort abgeht, meint der Ex-Schultes: „Hier auf unserer Baustelle kann ich meine Arbeit als perfekten Ausgleich genießen. Ich darf ganz ohne Druck arbeiten – das konnte ich als Bürgermeister oft nicht.“