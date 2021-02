Anton-Häring-Förderpreis verliehen

Am vergangenen Montag hat es Grund zur Freude in den Räumen der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen gegeben: Die Preisverleihung für Absolventen der Berufsschule, die 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte, wurde im kleinen Kreis nachgeholt.

Den Abschluss als Anfang von etwas Neuem sehen – das war Robert Pemsel, Geschäftsführer der Anton Häring KG sowie Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Erwin-Teufel-Schule (INTER-ETS,) besonders wichtig in seiner Rede, in der er die Jahrgangsbesten der Berufsausbildungen „Mechatroniker“, „Industriemechaniker“ und „Zerspanungsmechaniker“ ehrte. Sich verändernden Anforderungen anzupassen, sei es, was eine erfolgreiche berufliche Zukunft ausmache. Mit den erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen an den Beruflichen Schulen Spaichingen hätten die Preisträger ein hervorragendes Fundament, auf dem sie aufbauen könnten. Über die Preise und Glückwünsche freuen durften sich: Noah Mattes (Mechatroniker, Berthold Hermle AG, Gosheim), Jakob Jaeckel (Industriemechaniker, Haas Schleifmaschinen GmbH, Trossingen) sowie Pascal Domros (Zerspanungsmechaniker, Heppler GmbH, Spaichingen); letzterer konnte bei der Verleihung nicht anwesend sein und wird den Preis im Nachgang erhalten. Mit dem Anton-Häring-Förderpreis (ins Leben gerufen von Anton Häring, dem Gründer der Anton Häring KG) ging ein iPad-Pro an jeden Preisträger.

Erste Gratulanten vor Ort waren Thomas Löffler, Schulleiter und Walter Blaudischek, Stellvertretender Schulleiter.