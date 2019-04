Anstehende Bauarbeiten bestimmen die Hauptversammlung

Nicht nur Neuwahlen haben auf dem Programm der Hauptversammlung der Schützengesellschaft Spaichingen gestanden: ein Ausschuss für die anstehenden Bauprojekte wurde gegründet. Die Mitglieder trafen sich im Schützenhaus, um eine Bilanz des vergangenen Jahres zu ziehen und über die kommenden Bauarbeiten und Sanierungen zu sprechen. Die Wahlen ergaben einige Änderungen im Vorstand.

„Für die Modernisierung und Renovierung des Vereinsheims und der Schießstände ist ein Kredit bereits bewilligt – wir können mit dem Bau anfangen“, sagt Oberschützenmeister Harald Niemann. Ziel ist es nicht nur, die 100- und 150-Meter-Stände aufzurüsten und eine Nachtbeleuchtung an den Schießständen anzubringen – zusätzlich möchte die Schützengesellschaft den Luftpistolenstand technisch auf den neuesten Stand bringen.

Eine Sanierung der Toiletten sei zwar im Investitionsplan enthalten, jedoch komme es bei der Umsetzung der geplanten Projekte sehr auf die vorhandenen Hilfskräfte an, sagt Niemann. „Je mehr Helfer, desto weniger Fremdleistungen müssen in Anspruch genommen werden“, will Niemann die Vereinsmitglieder zu einem größeren Engagement anregen.

Um die größeren Bauarbeiten für dieses Jahr besser organisieren zu können, gründete der Schützenverein Spaichingen einen internen Bauausschuss. Dieser kümmert sich „um das gesamte Repertoire der Arbeitsausführung“, wie beispielsweise Material- und Werkzeugbeschaffung, sowie Terminfindungen, so Niemann. Der Vorstand kümmert sich um die finanziellen Angelegenheiten.

Die Leiter des Bauausschusses sind David Klaud, Joachim Opitz und Alexander Schaab. Insgesamt soll dieser künftig aus fünf bis sieben Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder diskutierten rege über den Umbau und machten Anregungen.

Ein vom stellvertretenden Sportleiter Günther Laub eingegangener Antrag befasste sich mit der Wiederaufnahme der einmaligen Aufnahmegebühr. Demzufolge sollen neue Mitglieder nach der einjährigen Probezeit zukünftig 100 Euro beim Eintritt in den Verein zahlen. Eine Ergänzung des Antrags: für Jugendliche unter 18 Jahren entfällt die Gebühr. Darüber hinaus wurde darüber diskutiert, ob nach einmaliger Zahlung die Gebühr für Familienmitglieder entfallen soll. Der Antrag wurde bei einigen Gegenstimmen angenommen.

Neuwahlen und Ehrungen

Marion Müller, die Sachbearbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, hört aus gesundheitlichen Gründen auf, ihr folgt Hartmut Schwechel nach. Das Amt des stellvertretenden Schatzmeisters übernimmt Jörg Marschall von Monika Soffa. Daniel Leischners Aufgabe als stellvertretender Sport- und Gerätewart übernimmt David Klaud. Da Klaud nur mit knapper Mehrheit bei der Wahl gegen seinen Kontrahenten Jürgen Opitz gewann, soll dieser als dritter Gerätewart fungieren. Monika Schwechel wurde als neue Schriftführerin gewählt, da Christine Balke aufhört. Für Willy Tettmann als Kassenprüfer wurde Dieter Maak gewählt.

Wiedergewählt wurden: Gabriele Herzer als Jugendleiterin, Dieter Pehling als Beisitzer, Günther Laub als stellvertretender Sportleiter und der zweite Vorsitzende Ulrich Müller, dessen Wahl laut Satzung als Geheimwahl stattfinden musste. Alle anderen Wahlen fanden per Handzeichen statt.

Ehrung und Urkunde für Verdienste um die Schützengesellschaft erhielten Renate Haller und Elmar Villringer.