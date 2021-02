Anna Maria und Heinrich Franz Rothas sind seit 50 Jahren verheiratet

Die Liebe auf den ersten Blick hat die beiden 1970 auf dem Weg zum Arbeitsplatz erwischt, damals in Temeswar. Am Samstag, 13. Februar, feiern Anna Maria und Heinrich Franz Rothas in Spaichingen ihre Goldene Hochzeit.

Die beiden stammen aus dem Banat. Bis heute sind die beiden im Vorstand des Kreisverbands der Banater Schwaben, wo sie sich bemühen, das Brauchtum ihrer alten Heimat zu bewahren, und die Verbandsarbeit mitzugestalten. „Wir sind in der Verbandsarbeit mit großer Freude dabei“, sagt Anna Maria Rothas.

Kennen gelernt haben sie sich am 1. November 1970 in der Bahn, in der beide zur Arbeit nach Temeswar fuhren, einer rumänischen Großstadt und Zentrum des Temescher Banats. „Es war die Liebe auf den Ersten Blick“, sagt Anna Maria Rothas, geborene Kaupe, heute. Heinrich Franz Rothas Dann ging alles ziemlich schnell mit der Planung und schon am 13. Februar 1971 haben dann für die beiden die Hochzeitsglocken geläutet. 240 geladene Gäste haben damals mitgefeiert. Der Bukowarer Musikkapelle, in der der Brautvater musizierte, war es eine Ehre, bei der Hochzeit aufzuspielen. Und der Firmpate des Bräutigams war Leiter der Musikkapelle aus Franz Rothas Heimatort Nitzkydorf (Anna Maria stammt aus Bakowa), und ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, den Hochzeitstag mit einem Tischkonzert und lustigen Tänzen zu verschönern.

1975 wurde der Sohn Heinz Leonhard geboren, und das Familienglück war mit einem „Stammhalter“ komplett. 1978 zog die Familie Rothas nach Temeswar um. Nach zwölf Jahren Großstadtleben kam dann der 1. April 1990. „Da durften wir mit Ausreise-Pass den ersehnten Weg nach Deutschland antreten.“ Neun Jahre lang lebten und arbeiteen sie in Titisee-Neustadt, wo der Sohn das Wirtschaftsgmynasium besuchte.

Nach mehreren Verwandtschaftsbesuchen in Spaichingen sind sie dann 1998 in die Primstadt gezogen. Hier arbeiteten die beiden bis zu ihrer Rente im gleichen Betrieb: Heinrich Franz in Spaichingen in der Firma Merkt Metall in der Max-Planck-Straße, Anna Maria in der Firma Schuler Präzisionstechnik in Gosheim. Der Sohn lebt seit 2002 Schul- und berufsbedingt in Konstanz.

Die beiden hatten immer den Wunsch – „wenn Gott uns die Gnade schenkt“ – ihre Goldene Hochzeit mit einem Gottesdienst und einigen geladenen Gästen zu feiern. Doch die Pandemie hat dies jetzt unmöglich gemacht. „Wo wünschen wir nur, dass wir gesund bleiben und mit Gottes Hilfe die Diamantene Hochzeit erreichen“, sagt Anna Rothas.

„Und wenn man uns fragt“, so Anna Rothas, „was ist der Schlüssel für 50 Jahre Eheglück?, dann sagen wir: Lieben, Vertrauen und Vergeben – in guten wie in schlechten Zeiten.“